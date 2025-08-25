پخش زنده
مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره ملی نماز قدقامت موج تا دیماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گفت: مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی نماز با نام قدقامت موج بنا به درخواست علاقهمندان و متقاضیان تا دیماه تمدید شد.
شبنم شاهینی با بیان اینکه این جشنواره از سوی معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار میشود افزود: ایده اصلی این جشنواره شامل به تصویر کشیدن نماز در شعر سهراب سپهری است و طراحی، نقاشی، پوستر، عکاسی و خوشنویسی (نستعلیق و ثلث) بخشهای جشنواره قد قامت موج را تشکیل میدهند.
او ادامه داد: اهداف جشنواره شامل استفاده از ظرفیت گسترده هنرهای تجسمی در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ دینی و قرآنی در جامعه، زمینهسازی و نهادینه کردن بیش از پیش اُنس با نماز، تاکید بر اهمیت نماز جماعت و نمازجمعه، نگاه هنرمندانه به تجلی جایگاه عبادت در سبک زندگی امروزی است.
محورهای جشنواره نماز فردی، نماز جماعت، عبادت و نیایش، تاکید بر نماز در سنین کودکی و نوجوانی، اقامه نماز در دامن طبیعت، خانه، محیط کار و مدارس و دانشگاهها است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این جشنواره به نشانی https://www.roytab.ir/Ghadghamatmog مراجعه کنند.