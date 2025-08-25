جهادگران جهاددانشگاهی با صدور پیامی ضمن اعلام حمایت از بیانات رهبر انقلاب، بر حفظ و تقویت «اتحاد مقدس» میان مردم و مسئولان تأکید و اعلام کردند: این سخنان ارزشمند را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و تمام ظرفیت‌های علمی و فرهنگی خود را برای تحقق این مهم به‌کار می‌گیرند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در متن پیام جهاددانشگاهی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«اتحاد مقدس» میان مردم و مسئولان، زیربنای استحکام و پیشرفت کشور است و تنها در سایه این همدلی و وفاق می‌توان در برابر توطئه‌ها و فشار‌های دشمنان ایستاد و مسیر تعالی و شکوفایی ایران اسلامی را هموار کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) این «اتحاد مقدس» را سپری پولادین توصیف کردند که نباید خدشه‌دار شود.

ایشان توصیه قطعی کردند: «اتّحاد بین ملّت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیرو‌های مسلّح و مردم، بین آحاد مردم، چیزی است که بایستی با همه‌ی وجود حفظ بشود.»

جهادگران جهاددانشگاهی که همواره با روحیه‌ای جهادی در مسیر خدمت به‌نظام اسلامی گام برداشته‌اند، این سخنان ارزشمند را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و تمام ظرفیت‌های علمی و فرهنگی خود، ازجمله سازمان‌های رسانه‌ای، افکارسنجی، فعالیت‌های دانشجویی و شبکه گسترده واحد‌های سازمانی این نهاد در سراسر کشور را برای تحقق این مهم به‌کار می‌گیرند.

حمایت مردم از خدمتگزاران کشور و رئیس‌جمهور پُرکار و پُرتلاش از دیگر تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب بود که این نهاد انقلابی، همان‌گونه که در پیام تبریک هفته دولت نیز تأکید شده است؛ آمادگی دارد تا در تمامی عرصه‌ها همراه و پشتیبان دولت وفاق ملی باشد.

ما جهادگران بر این باوریم که تحقق اهداف نظام اسلامی تنها در پرتو حفظ وحدت ملی، هم‌افزایی قوای کشور و مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان ممکن خواهد بود. راه عبور از چالش‌ها و تحقق آرمان‌های انقلاب، نه در تفرقه و واگرایی ، بلکه در همدلی، انسجام و تلاش مستمر و خالصانه همه دلسوزان ایران اسلامی در پرتو فرماندهی فرمانده کل قوا و رهبر فرزانه انقلاب نهفته است.

حفظ این «اتحاد مقدس» وظیفه‌ای تاریخی، ملی و دینی است که همگان باید با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری از آن پاسداری کنند.

جهاددانشگاهی

۳ شهریورماه ۱۴۰۴