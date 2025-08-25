پخش زنده
امروز: -
حسین وفایی، نماینده اسنوکر حرفهای ایران در مسابقات آزاد ووهان چین، در دومین دیدار خود نیز با برتری مقتدرانه مقابل رقیب بلژیکی راهی مرحله بعد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات اسنوکر آزاد ووهان بهعنوان یکی از رویدادهای اصلی رنکینگ تور جهانی اسنوکر از دوم شهریور در شهر ووهان چین در حال برگزاری است. حسین وفایی تنها نماینده ایران در این رقابتها است.
وفایی که در دیدار نخست خود در دور اول مرحله انتخابی با نتیجه ۵ بر ۲ برابر «جینهوآ ژائو» از چین پیروز شده بود، امروز دوشنبه (سوم شهریور) در دومین مسابقه به مصاف «بن مرتنز» از بلژیک رفت و با نتیجه قاطع ۵ بر ۱ به برتری رسید.
بدین ترتیب، نماینده اسنوکر کشورمان راهی جمع ۶۴ نفر برتر مسابقات شد و در مرحله بعد باید با مارک آلن، مرد شماره ۱۱ رنکینگ جهانی اسنوکر، روبهرو شود.
جوایز نقدی مرحله اصلی این رقابتها به شرح زیر است:
• قهرمان: ۱۴۰ هزار پوند
• نایب قهرمان: ۶۳ هزار پوند
• بازندههای نیمه نهایی: هر کدام ۳۰ هزار پوند
• یک چهارم نهایی: ۱۶ هزار پوند
• یک شانزدهم نهایی: ۱۲ هزار پوند
• یک سی و دوم نهایی: ۸ هزار پوند
• یک شصت و چهارم نهایی: ۴۵۰۰ پوند
• بالاترین امتیاز بریک: ۵ هزار پوند
مجموع جوایز نقدی این مسابقات ۷۰۰ هزار پوند است.