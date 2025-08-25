به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا حاجوی سرپرست معاونت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران و مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: بسته‌های مشارکتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با هدف بهره‌برداری بهینه از بناهای تاریخی در محدوده حصار ناصری (مناطق ۱۱ و ۱۲) تدوین شده و به‌عنوان ملاک عمل برای بهره‌برداری از ۳۲ بنای تاریخی در اختیار مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح، بر اهمیت ایجاد جریان زندگی در بناهای تاریخی با حضور و مشارکت شهروندان، توجه به کمبود سرانه‌های خدماتی محلات هدف و حفظ اصالت بناها در عین فعال‌سازی آن‌ها تأکید شده است. همچنین بناهای تاریخی به‌عنوان عناصر هویت‌بخش محلات و محور احیای بافت تاریخی شهر تهران مدنظر قرار گرفته‌اند.

به گفته حاجوی، معیارهای اصلی برای تعیین کاربری مناسب ابنیه شامل ارزش معماری و هویتی-اجتماعی، تناسب کارکرد فعلی با بنا، ظرفیت‌سنجی فعالیت‌ها و عملکردهای قابل استقرار است. علاوه بر این، موقعیت، مساحت، تاریخچه، کاربری موجود، نفوذپذیری در بافت و کمبود سرانه‌های خدماتی در هر محله نیز بررسی شده است.

سرپرست معاونت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران افزود: مدل‌ها و الگوهای عملیاتی بهره‌برداری در چهار دسته شامل پروژه‌های هم‌پیوند،پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، پروژه‌های با قابلیت تثبیت فعالیت موجود به‌صورت خودگردان و پروژه‌های غیرخودگردان تقسیم‌بندی شده‌اند. همچنین فعالیت‌های پیشنهادی با مدل‌های سرمایه‌گذاری ROT، ROLT، OT و BOT طراحی و زمان‌بندی بهره‌برداری برای آن‌ها تعیین شده است. این ابنیه تاریخی ظرفیت ایجاد محرک‌های توسعه در بافت‌های پیرامونی را داشته و به‌عنوان تک‌بنا یا مجموعه‌ای از بافت تاریخی، نقش مهمی در تقویت هویت محلات خواهند داشت.

وی، خانه شهید مصطفی چمران، خانه شهید آیت‌الله طالقانی، خانه شهید محمدعلی رجایی، موزه صلح، خانه پروین اعتصامی، خانه اتحادیه (امین‌السلطان)، خانه امین‌اقدس (مهربان)، پمپ بنزین ری، خانه مینایی، خانه یوسف اعتصامی، خانه گلستانه، حمام نواب، خانه معتمدالسلطنه، خانه پدر شریف امامی (امین لشکر)، خانه پدر دکتر حسابی، خانه پدر ایرج میرزا، خانه فروغ فرخزاد، خانه شعاع‌الدوله (ساختمان روغن نباتی جهان)، خانه فخرالدوله، سردر قورخانه تهران، خانه فرهنگی نوفل‌لوشاتو، خانه دبیرالملک، عمارت پارک کوثر، خانه دکتر سیاوش شقاقی، خانه کاظمی، خانه سلطان بیگم شجاعی، خانه تاریخی فردوسی، خانه مهرانگیز کامبیز، خانه آیت‌الله میرزا یوسف ایروانیان، خانه فیات (موزه عروسک)، خانه مددچی و خانه اردیبهشت (پیاپ) را بناهای مشمول این طرح عنوان کرد.