به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام ملتهای فوتبال آسیای میانه (کافا) ۲۰۲۵ از ۷ تا ۱۴ شهریورماه در دو گروه به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان برگزار میشود.
گروه A ازبکستان (میزبان)، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان
گروه B: تاجیکستان (میزبان)، ایران، افغانستان و هند
برنامه زمانبندی این مسابقات به شرح زیر است:
جمعه ۷ شهریور
ایران – افغانستان / ساعت ۱۵:۳۰/ ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
تاجیکستان – هند / ساعت ۱۹ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
شنبه ۸ شهریور
قرقیزستان – ترکمنستان / ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه جار تاشکند
ازبکستان – عمان / ساعت ۱۸ / ورزشگاه المپیک تاشکند
دوشنبه ۱۰ شهریور
هند – ایران / ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
افغانستان – تاجیکستان / ساعت ۱۹ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
سه شنبه ۱۱ شهریور
عمان – قرقیزستان / ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه جار تاشکند
ترکمستان – ازبکستان / ساعت ۱۸ / ورزشگاه المپیک تاشکند
پنجشنبه ۱۳ شهریور
افغانستان – هند / ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
تاجیکستان – ایران / ساعت ۱۹ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه
جمعه ۱۴ شهریور
ترکمنستان - عمان/ ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه جار تاشکند
ازبکستان – قرقیزستان / ساعت ۱۸ / ورزشگاه المپیک تاشکند
همچنین روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه دیدار رده بندی در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه و فینال در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار میشود.