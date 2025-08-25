رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه (کافا) ۲۰۲۵ از هفتم شهریورماه در دو گروه به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان آغاز می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه (کافا) ۲۰۲۵ از ۷ تا ۱۴ شهریورماه در دو گروه به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌شود.

گروه A ازبکستان (میزبان)، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان

گروه B: تاجیکستان (میزبان)، ایران، افغانستان و هند

برنامه زمانبندی این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه ۷ شهریور

ایران – افغانستان / ساعت ۱۵:۳۰/ ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

تاجیکستان – هند / ساعت ۱۹ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

شنبه ۸ شهریور

قرقیزستان – ترکمنستان / ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه جار تاشکند

ازبکستان – عمان / ساعت ۱۸ / ورزشگاه المپیک تاشکند

دوشنبه ۱۰ شهریور

هند – ایران / ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

افغانستان – تاجیکستان / ساعت ۱۹ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

سه شنبه ۱۱ شهریور

عمان – قرقیزستان / ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه جار تاشکند

ترکمستان – ازبکستان / ساعت ۱۸ / ورزشگاه المپیک تاشکند

پنجشنبه ۱۳ شهریور

افغانستان – هند / ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

تاجیکستان – ایران / ساعت ۱۹ / ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه

جمعه ۱۴ شهریور

ترکمنستان - عمان/ ساعت ۱۵:۳۰ / ورزشگاه جار تاشکند

ازبکستان – قرقیزستان / ساعت ۱۸ / ورزشگاه المپیک تاشکند

همچنین روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه دیدار رده بندی در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه و فینال در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار می‌شود.