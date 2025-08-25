به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ماه ربیع الاول پر از مناسبت‌های مختلف مذهبی است که مایه‌ی شادی مسلمانان و بهانه‌ای برای برگزاری جشن و شادی است.

ماه ربیع‌الاول سومین ماه قمری و ماهی است که بهار نامیده می‌شود. این ماه به دلیل وقایع مهمی مانند تولد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) و همچنین پایان ماه صفر و آغاز ماه شادی اهل بیت (ع) بسیار مبارک و فرخنده است. ازدواج "حضرت محمدامین صلی الله علیه و آله" با "حضرت خدیجه بنت خویلد سلام الله علیها" و رحلت "حضرت عبدالمطلب سلام الله" از اتفاقاتی است که گفته شده در ماه ربیع‌الاول رخ داده است.

به گفته علما مستحب است به شکرانه هجرت موفقیت آمیز رسول خدا صلى الله علیه وآله، این روز را روزه بگیرند و صدقه و انفاق و احسان نمایند و همچنین زیارت آن بزرگوار، در این روز مناسب است. مرحوم «سید بن طاووس»، دعایى را براى این روز در کتاب اقبال نقل کرده است.