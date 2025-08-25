به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، علی محمد طرفداری کارشناس مسایل تاریخی گفت در زمان اشغال ایران، در شهریور ۱۳۲۰ موقعیت جغرافیایی کشور سبب شد متفقین ایران را به‌عنوان «پل پیروزی» ببینند و از اقلیم آن برای کمک‌رسانی به اتحاد جماهیر شوروی در برابر آلمان نازی استفاده کنند.

وی ادامه داد: اشغال ایران توسط متفقین، نخستین تجربه حمله مستقیم بیگانگان به کشور بود و مردم به دلیل نفرت از حکومت وقت، نقش تماشاچی را داشتند و حتی از فروپاشی یک نظام استبدادی خوشحال بودند.

شهریور ۱۳۲۰، یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران است، سوم این ماه، متفقین، کشورمان را اشغال کردند و سه هفته بعد، رضاخان پس از حدود ۱۶سال سلطنت، کشور را ترک کرد. این واقعه به عنوان نمادی از سرنوشت حاکمان مستبد در حافظه تاریخی ایران باقی مانده است.