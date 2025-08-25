یک فوق تخصص آنژیوپلاستی گفت: روش نوین درمان یکی از بیماری‌های قلبی شایع به نام فیبریلاسیون دهلیزی (AF) برای نخستین بار در اهواز و به عنوان دومین مرکز استان پس از تهران در کشور اجرا شد که گام مهمی در ارتقای سلامت قلب بیماران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حبیب حی‌بر، مجری این روش نوین درمانی اظهار کرد: یکی از بیماری‌های قلبی شایع، نوعی از نامنظمی ضربان قلب به نام فیبریلاسیون دهلیزی یا اصطلاحا AF است که بیماران مبتلا تا زمانی که در قید حیات هستند برای پیشگیری از وقوع سکته‌های قلبی و مغزی ناچار به مصرف دارو‌های ضد انعقاد هستند.

دکتر حی‌بر با تاکید بر اینکه مصرف این دارو‌ها با خطر خونریزی‌های گوارشی یا عوارض مغزی و چشمی و... همراه است افزود: اخیرا برای بعضی از این بیماران که به دلایلی دچار عوارض دارویی شده و یا امکان مصرف دارو ندارند و یا گاهی داروی مورد نیاز آنها کمیاب می‌شود، روش درمانی جدیدی ارائه شده است.

این استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در این روش درمانی که با عنوان Amulet deployment، نوعی روش آنژیوپلاستی شناخته می‌شود امکان لخته شدن خون در قلب از بین می‌رود و بعد از مدتی نیاز به مصرف دارو‌های ضد انعقاد وجود ندارد در نتیجه بیمار دچار عوارض دارویی نمی‌شود.

این متخصص قلب و عروق تاکید کرد: در استان خوزستان به عنوان دومین مرکز پس از تهران امکان انجام این درمان فراهم شده تا گامی مهم برای درمان این بیماری شایع برداشته شود و در هر بیمارستانی که امکانات و شرایط لازم برای اجرای این روش فراهم باشد قابل انجام است.

اجرای این روش درمانی در اهواز علاوه بر کاهش نیاز بیماران به سفر‌های پرهزینه به تهران، می‌تواند موجب تسهیل روند درمان و افزایش امید به زندگی بیماران قلبی در جنوب کشور شود.

پزشکان این حوزه معتقدند با توسعه چنین خدماتی، گام بزرگی در ارتقای عدالت سلامت و کاهش بار بیماری‌های قلبی برداشته خواهد شد.