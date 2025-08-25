پخش زنده
امروز: -
مراسم تشییع پیکر شادروان رضا سوخته سرایی ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۴ شهریورماه از محل فدراسیون کشتی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا سوخته سرایی قهرمان سنگینوزن و دارنده دو مدال نقره جهان و سه طلا و یک نقره بازیهای آسیایی شب گذشته دار فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع پیکر آن مرحوم از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۴ شهریورماه از ساختمان اداری فدراسیون کشتی واقع در ضلع غربی استادیوم آزادی انجام خواهد شد.
همچنین مجلس ختم آن فقید سعید نیز (۴ شهریورماه) از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵ در مسجد نور میدان فاطمی، تهران برگزار میشود.
گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما فقدان قهرمان نامدار کشورمان را به جامعه ورزش و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض میکند.