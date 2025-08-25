همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد برای بهره‌برداری از طرح‌های ارتباطی، همراه اول از سایت جدید ۵ G خود رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسم افتتاح پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد که امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد، همراه اول از سایت ۵ G شهید معظمی شهر یزد و یک سایت ۴ G در روستای سرو و کمال‌آباد شهرستان مهریز بهره‌برداری کرد و این سایت‌ها رسماً به شبکه ارتباطی استان پیوست.

به دستور وزیر ارتباطات، تست سرعت روی سایت جدید ۵ G اپراتور اول تلفن همراه کشور انجام شد و سرعت ۱۹۳۳ مگابیت‌برثانیه به ثبت رسید که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

در ادامه، گزارشی از عملکرد یک‌ساله همراه اول در اجرای پروژه‌های خدمت‌رسانی عمومی (USO) ارائه شد؛ این اپراتور از هفته دولت ۱۴۰۳ تا هفته دولت ۱۴۰۴ در سراسر کشور ۱۱۳۰ سایت جدید راه‌اندازی کرده که با احداث آنها، ۱۳۱۵ روستا در کل کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول نیز اعلام کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، همراه اول در قالب پروژه توسعه شبکه خود، ۳۰ سایت جدید و در قالب تعهدات پروژه USO نیز ۶۶ سایت برای پوشش ۷۶ روستا در استان یزد راه‌اندازی کرده است.

وزیر ارتباطات در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های همراه اول در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی (که عملاً بزرگترین شبکه روستایی کشور را در اختیار دارد)، بر ضرورت تسریع اجرای پروژه فیبرنوری استان یزد تأکید کرد.

همچنین در این مراسم، سایت‌های ۵ G ایرانسل بهره‌برداری شد و سرعت ۱۳۸۷ مگابیت‌برثانیه در تست دانلود به ثبت رسید.