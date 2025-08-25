به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «مرد آزاد»، «مرد مورچه‌ای و زنبورک»، «سریع و خشن ۹»، «جاسوس نامرئی» و «آلفا»؛ از دوشنبه ۳ شهریور ماه تا جمعه ۷ شهریور ماه از شبکه تهران پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «مرد آزاد» به کارگردانی «شاون لوی»، دوشنبه ۳ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جودی کومر و رایان رینولدز خواهیم دید: گای در یک بازی کامپیوتری زندگی می‌کند و بر اساس کدی که برایش تعریف شده شخصیتش طراحی شده و در واقع یک شخصیت فرعی از یک بازی کامپیوتری است و.. .

فیلم سینمایی «مرد مورچه‌ای و زنبورک» به کارگردانی «پیتون رید»، سه شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پل رود، اوانجلی لی لی، مایکل داگلاس، جاناتان میجرز و کاترین نیوتون خواهیم دید: اسکات لانگ و دخترش کیسی و همسرش و والدین همسرش بعد از قراری که در رستوران دارند و با هم غذا می‌خورند.

آنها در خانه دور یک دستگاه جمع می‌شوند که ادعا دارند که دستگاه عجیبی است و انسان را می‌تواند به دنیای کوانتومی ببرد.

مادر همسر اسکات با دست محکم روی دستگاه می‌زند، دستگاه ابتدا انگار از کار می‌افتد ولی بعد به کار افتاده و تک تک ان‌ها را به درون خود که یک دنیای کوانتومی عجیب است می‌کشد و...

فیلم سینمایی «سریع و خشن ۹» به کارگردانی «جاستین لین»، چهارشنبه ۵ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی وین دیزل، میشل رودریگز و جوردانا بروستر آمده است: دومینیک تورنتنو با همسرش لتی و پسرش رایان در گوشه‌ای دنج به دور از ماموریت‌هایی که معمولا به عهده داشتند زندگی می‌کنند، که دوستان سابقشان رومان و تچ و رمزی به سراغشان می‌آیند و تصویری از آقای نوبادی نشان می‌دهند که می‌گوید که یک محموله بسیار مهم دارد و کسانی به او حمله کرده‌اند. آنها تصمیمی می‌گیرند که این محموله مهم را که یک فناوری است و به شکل دو نیم کره است و می‌تواند کل دنیا را تحت تاثیر قرار دهد به دست بیاورند تا به دست نااهل نیفتد. آنها می‌دانند که جیک برادر دومینیک به دنبال این فناوری است و یکی از نیم کره‌ها را به دست آورده است. آنها با جیک و گروهش مبارزه می‌کنند ولی ...

فیلم سینمایی «جاسوس نامرئی» به کارگردانی «جاز بون»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لوئیس کو، نیک چیونگ و فرانسیس نگ؛ درباره تسای و آردی دو پسر بچه بازیگوش و باهوش است که یک روز توسط افراد ناشناسی ربوده می‌شوند.

تسای از دست ربایندگان فرار کند ولی برمی گردد که آردی را نجات دهد که او را هل می‌دهند و کمرش به سنگ تیزی روی زمین برخورد می‌کند و به شدت زخمی می‌شود.

ربایندگان موفق می‌شوند تسای زخمی را نیز با خود ببرند.

سال‌ها بعد آردی در اداره پلیس ویژه هنگ کنگ با نام چینگ تو کار می‌کند.

او و چنگ که همان تسای است، هر دو توسط مربی شان یپ برای کار پلیسی آموزش دیده‌اند و اکنون مامورند تا درباره دختر جوانی به نام یوهوای اطلاعات بگیرند.

یوهو‌ای ظاهرا روی فایلی اطلاعاتی از یک سازمان مخوف تبهکاری دارد.

سازمانی که کودکان خردسال را می‌رباید و آنها را برای خرابکاری‌های آینده آموزش می‌دهد.

یوهوای خود قربانی این گروه تبهکاران است و ...

فیلم سینمایی «آلفا» به کارگردانی «آلبرت هوگس»، جمعه شهریور ۷ ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی کودی اسمیت مک فی، جوهانس هاکور جوهانسون، مارسین کوالس زیک؛ مربوط به بیست هزار سال قبل در قاره اروپاست.

مردان قبیله طبق قوانین هر ساله برای شکار راهی سفری طولانی می‌شوند و رئیس قبیله پسرش کدا را که به تازگی به سن جوانی رسیده است را هم همراه خود می‌کند. ولی مادر کدا با رفتن وی مخالف است و احساس می‌کند که پسرش به پختگی لازم نرسیده است.

مردان قبیله به اتفاق کدا راهی می‌شوند ولی در شکار بوفالو‌ها یک بوفالو کدا را به دره پرت می‌کند همه افراد گروه فکر می‌کنند که کدا کشته شده است و کدا که بیهوش شده پس از رفتن افراد قبیله اش به هوش می‌آید و توسط گرگ‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد.

او یک گرگ را زخمی می‌کند و پس از فرار بقیه گرگ‌ها دلش به حال گرگ زخمی می‌سوزد و او را درمان می‌کند و....