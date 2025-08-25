مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره کاریکاتور ای ایران ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اعظم روانشاد امروز در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ملی کاریکاتور «ای ایران» از استقبال چشمگیر هنرمندان داخلی و بین‌المللی خبر داد و گفت: این رویداد هنری از یازدهم تا هجدهم شهریورماه در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰ اثر از هنرمندان سراسر کشور و چند کشور خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، افزود: آثار منتخب پس از داوری نهایی در نمایشگاه جشنواره به نمایش گذاشته خواهند شد.

روانشاد با اشاره به کیفیت بالای آثار دریافتی، گفت: در این دوره از جشنواره، شاهد حضور هنرمندان برجسته از شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، همدان و ... و همچنین کاریکاتوریست‌های مطرح بین‌المللی از جمله ایالات متحده هستیم و این استقبال فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد هنر کاریکاتور در کشور است.

وی افزود: در کنار بخش رقابتی، نمایشگاهی از آثار هنرمندان خارجی شرکت‌کننده در جشنواره نیز برگزار خواهد شد که جنبه آموزشی و پژوهشی دارد و این بخش با هدف ارتقای سطح دانش هنرمندان جوان و ایجاد تعامل بین‌المللی طراحی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، این جشنواره می‌تواند الگویی برای سایر رویدادهای هنری کشور باشد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

روانشاد افزود: این جشنواره با هدف ارتقای جایگاه هنرهای تجسمی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد، افزود: برگزاری جشنواره‌های ملی در استان لرستان نه‌تنها فرصتی برای معرفی استعدادهای هنری است، بلکه نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی و توسعه دیپلماسی فرهنگی ایفا می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تعامل میان هنرمندان، انتقال تجربه باشد.

در این جلسه، آرش فروغی دبیر اجرایی جشنواره، گزارشی از روند دریافت آثار ارائه داد و موضوعات اجرایی جشنواره از جمله نحوه داوری، چاپ آثار، برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه، مورد بررسی قرار گرفت.

مراسم افتتاحیه جشنواره ملی کاریکاتور «ای ایران» روز یازدهم شهریورماه و اختتامیه آن روز هجدهم شهریورماه در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با هدف بازتاب هنر مقاومت، تقویت انسجام ملی و ترویج همدلی و ایران‌دوستی برگزار می‌شود.