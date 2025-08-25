اتحادیه جهانی کشتی با انتشار پیامی، درگذشت استاد امامعلی حبیبی، نخستین قهرمان المپیک تاریخ ایران و عضو تالار مشاهیر کشتی جهان را تسلیت گفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از پیام اتحادیه جهانی کشتی آمده است:

«امامعلی حبیبی، اسطوره‌ای فراموش‌نشدنی در تاریخ کشتی آزاد جهان، روز یکشنبه در سن ۹۴ سالگی درگذشت. او در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن با شکست آلیمبگ بستایف از شوروی و کسب مدال طلای وزن ۶۷ کیلوگرم، نخستین طلای المپیک را برای ایران به ارمغان آورد و نام خود را در تاریخ ورزش جاودانه کرد. حبیبی سپس با کسب سه مدال طلای جهان و یک طلای بازی‌های آسیایی، به عنوان یکی از پرافتخارترین کشتی‌گیران عصر خود شناخته شد.»

اتحادیه جهانی کشتی در ادامه با اشاره به حضور حبیبی در تالار مشاهیر UWW از سال ۲۰۰۷، یادآور شده است که «سرعت، تنوع فنی و قدرت بدنی او باعث شد تا نسل‌های بعدی کشتی‌گیران الهام بگیرند و او را یکی از بزرگ‌ترین قهرمانان تاریخ کشتی بدانند.»

اتحادیه جهانی کشتی در پایان این پیام، درگذشت این قهرمان بزرگ را به خانواده حبیبی، جامعه کشتی ایران و همه دوستداران کشتی جهان تسلیت گفته و فقدان او را ضایعه‌ای بزرگ برای دنیای کشتی دانسته است.