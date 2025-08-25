مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از افتتاح ۵۰ پروژه و کلنگ‌زنی ۱۰ طرح جدید در هفته دولت خبر داد و گفت: بیش از ۳۳۶ هزار نفر از خدمات پایدار آبرسانی و فاضلاب بهره‌مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از افتتاح ۵۰ پروژه عمرانی و کلنگ‌زنی ۱۰ طرح جدید در حوزه آب و فاضلاب خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی و فاضلاب شهری در نقاط مختلف استان اجرا شده‌اند.

برارزاده گفت: برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۴۶۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و ۵۰ میلیارد تومان نیز برای کلنگ‌زنی طرح‌های جدید اختصاص یافته است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ۳۳۶ هزار نفر از جمعیت استان از خدمات پایدار آبرسانی و فاضلاب بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با اشاره به پروژه‌های شاخص در غرب استان گفت: در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت، پروژه‌هایی نظیر فاز دوم تصفیه‌خانه رودبارک، احداث مخازن ذخیره در صلاح‌الدین‌کلا، لتینگان، مارگیرده و شیرود، و همچنین طرح‌های آبرسانی در عباس‌آباد، تنکابن و رامسر در دست اجراست.

برارزاده با اشاره به افتتاح مخزن ۲ هزار متر مکعبی شیرود گفت: این پروژه از مطالبات چندساله مردم منطقه بود که با همکاری شورای شهر و شرکت آب و فاضلاب به نتیجه رسید و مشکل کمبود آب در ساعات اوج مصرف را برطرف خواهد کرد.

وی همچنین از تکمیل و بهره‌برداری تصفیه‌خانه فاضلاب نوشهر و چالوس تا پایان شهریورماه خبر داد و افزود: با تزریق اعتبارات ملی، این پروژه سرعت گرفته و پس از بهره‌برداری، پوشش فاضلاب شهری در این دو شهر به صد درصد خواهد رسید.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران در پایان از فرمانداران، شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها خواست تا در اجرای شبکه فاضلاب همکاری لازم را داشته باشند تا انتظار چندین‌ساله مردم منطقه به نتیجه برسد.