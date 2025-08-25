

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر «نسرین اسدی» متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ مادر و جنین، دریافت مشاوره های پیش از بارداری را اقدامی اطمینان بخش عنوان کرد که می تواند منجر به یک بارداری ایمن و سلامت جنین شود.

وی بازه زمانی مناسب برای دریافت مشاوره پیش از اقدام به بارداری در عموم بانوان را حدود سه تا شش ماه عنوان کرد و گفت: در برخی گروه ها مانند بانوان مبتلا به دیابت، فشارخون بالا، افراد دارای سابقه زایمان زودرس یا مسمومیت بارداری، مبتلایان به بیماری هایی مانند صرع و آسم، انجام این مشاوره ها ضرورت دارد و لازم است دست کم 6 ماه پیش از اقدام به بارداری انجام شود.

این پزشک متخصص زنان و زایمان، مهم ترین زمینه های مورد بررسی در این مشاوره ها را انجام آزمایش پاپ اسمیر؛ معاینه دندانپزشکی؛ واکسیناسیون هپاتیت B، سرخجه، دیفتری و کزاز؛ غربالگری مواد مخدر؛ بررسی از لحاظ ابتلا به بیماری های عصبی و روانی؛ پایش ابتلا به بیماری های زمینه ای مانند دیابت و فشارخون بالا؛ مصرف منظم فولیک اسید؛ داشتن وزن متعادل و فاصله گذاری مناسب بین بارداری ها عنوان کرد.

سابقه مسمومیت بارداری و ضرورت دریافت مشاورهاو همچنین مادرانی که سابقه مسمومیت بارداری در بارداری های گذشته را داشته اند را از جمله گروه هایی برشمرد که لازم است پیش از اقدام به بارداری، با مراجعه به پزشک، وضعیت سلامت خود را بررسی کنند .

بررسی های سلامت محور در بانوان مبتلا به دیابت بارداری

به گفته دکتر اسدی، پزشک پس از مراجعه مادر، با اقداماتی نظیر کنترل میزان قندخون مادر پیش از بارداری، توصیه به دریافت فولیک اسید و کاهش وزن مادر سعی می کند در طول یک بازه چند ماهه، زمینه یک بارداری سالم را برای مادر فراهم کند.

سابقه زایمان زودرس و دریافت مشاوره در بارداری مجدداین پزشک فلوشیپ مادر و جنین اظهار کرد: در افرادی که سابقه زایمان زودرس داشته اند، با اندازه گیری طول سرویکس در 14 هفتگی، شروع داروهای لازم و انجام «سرکلاژ» به موقع، می توان خطر زایمان زودرس را کاهش داد.

بارداری در مبتلایان به صرع و آسم

این پزشک متخصص زنان و زایمان در پاسخ به این پرسش که مادران مبتلا به صرع قادر به بارداری هستند یا خیر، توضیح داد: اگرچه دریافت مشاوره و ارزیابی فاصله تشنج ها و داروهای مصرفی برای این گروه از بانوان ضرورت دارد، اما این افراد نیز می توانند تجربه بارداری ایمنی داشته باشند.

دکتر اسدی همچنین به متبلایان به آسم به عنوان دیگر گروه نیازمند دریافت مشاوره پیش از اقدام به بارداری اشاره کرد که محوریت مهم مشاوره در این گروه از بانوان، بررسی داروهای مصرفی و میزان اثرگذاری ها بر سلامت بارداری و جنین است.

او همچنین فاصله گذاری در بانوانی که تجربه بارداری با روش‌های کمک باروری داشته‌اند را ۱۲ ماه و زودتر عنوان کرد و یادآور شد: در مادرانی که در گذشته سابقه زایمان زودرس و یا تجربه مسمومیت بارداری داشته‌اند، توصیه به فاصله گذاری دست کم ۱۸ ماه است.

