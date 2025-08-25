به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی امروز در نشست با مسولان نوغانداری استان با اشاره به اینکه شرایط اقلیمی مناسب و وجود نیروی انسانی کارآمد در گیلان سبب شد صنعت نوغانداری در این استان مورد توجه قرار گیرد گفت: صنعت نوغانداری و پرورش کرم ابریشم از سال‌های بسیار دور در گیلان رواج داشته و به نوعی یکی از راه‌های درآمدزایی خانوارها در کنار کار کشاورزی محسوب می‌شود .

وی افزود : امروزه این صنعت به روش سنتی انجام می شود درحالیکه با بهره‌گیری از دانش روز و نخبگان و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به این عرصه، می توان زمینه پویایی دوباره صنعت نوغانداری در کشور به ویژه گیلان را فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به مراحل پرورش کرم ابریشم تا برداشت پیله تر که ۴۵ روز طول می کشد گفت: با آموزش و ترویج اصولی و نوین این صنعت، باید زمینه‌ساز رشد و رونق تولید و اشتغال‌زایی در استان فراهم شود.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور هم در این نشست با بیان اینکه ایران رتبه هشتم تولید و پرورش کرم ابریشم در کشور را دارد گفت: امسال ۳۸ هزار و ۸۱۴ جعبه تخم نوغان بین حدود ۲۱ هزار نوغاندار در مناطق مختلف کشور توزیع شد .

حبیب الله رضا دوست با اشاره به اینکه حدود ۹۵ درصد نخ ابریشم تولیدی نوغانداران، برای تولید فرش دستباف ابریشمی مصرف می‌شود افزود: تولید فعلی پیله‌تر ابریشم در کشور حدود ۵۰ درصد از نیاز سالانه صنایع فرش و منسوجات ابریشمی را پوشش می‌دهد و باقی نیاز کشور، از طریق واردات نخ خام ابریشم و پیله خشک تأمین می شود.