

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مراسم روز پزشک گفت: ما برای این که سلامت و بهداشت و پیشگیری را زنده نگه داریم و به نیازهای مردم به ویژه در مناطق محروم رسیدگی کنیم باید پیش نیازهایی را تامین کنیم و همه شما پزشکان می دانید مراجع پزشکی هر ۴ سال یکبار به روز می شوند و باید خودمان را به روز کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به موضوع افزایش ظرفیت پزشکی گفت: ما اگر در کیفیت آموزش پزشکی کوتاهی کنیم مردم آسیب می بینند و ما اگر بر استانداردها تاکید می کنیم به دلیل تعارض منافع نیست نمی شود تعداد دانشجویان را بی رویه افزایش داد بدون تامین زیرساخت و معیشت، جواد پزشکی که در دوران تحصیل شأن او حفظ نشود برای آینده کشور ماندگار نخواهد بود و اگر دوران تحصیل لذت بخش و آرام بخش نباشد پزشک جوان به مهاجرت فکر می کند، پزشکانی که امروز حوزه سلامت را اداره می کنند کسی که همین امروز بخواهد به آن استاد و سیاستگذار برسد باید ٢٢ سال تحصیل کند و طبابت کند تا به مسئولان و استادان برسد پس بحث تعارض منافع نیست و باید شأن سیاسی و اقتصادی پزشکان حفظ شود.

وی بیان کرد: در حوزه سلامت باید نظامی باشد که مردم به ویژه روستاییان و محرومان خدمت بدون دغدغه مالی دریافت کنند و طبق برنامه پیشرفت کشور پزشکی خانواده باید اجرایی شود، من دیروز بیمارستان فیروزآبادی بودم از پزشکی پرسیدم حقوق شما در طرح چقدر بود؟ و گفت ١٣ میلیون حقوق می گرفتم، در یک سال گذشته پزشکان جوان دیده شدند و دستیاری شغل شد.

ظفرقندی از اجرای برنامه جدید پزشکی خانواده از ماه آینده در سراسر کشور خبر داد و گفت: بدون تامین منابع اجرای پزشکی خانواده میسر نیست و یک دفعه نمی توان آن را اجرا کرد و برنامه جدید پزشکی خانواده از ماه آینده از روستاها اجرایی می شود، در ترکیه ١٠ سال و در انگلیس بیش از ٢٠ سال طول کشیده تا به طور کامل اجرا شود و پیش نیاز اجرای پزشکی خانواده نظام سلامت الکترونیک است و هدف ما این است خدمت با کیفیت بدهیم و هزینه ها را کم کنیم نمی شود یک نفر هر زمان دلش خواست ام آر آی بگیرد و پزشکی خانواده از ماه آینده از روستاها شروع می‌شود.



وی بیان کرد: باید به اقتصاد سلامت توجه کنیم، نیروی دانشمند تا سالم نباشد، نمی‌تواند کار کند و باید خدمات مطلوب ارائه شود و در قانون برنامه آمده باید سطح سلامت از درآمد ناخالص ملی باید ٧.۵ تا ٨ درصد باشد و ما اگر بخواهیم خدمات ما کامل شود و باید این عدد دیده شود و باید جزو فنی مثل هزینه مطب و دارو به اندازه تورم افزایش پیدا کند و رشد تورم ۴ برابر رشد جزو حرفه ای بوده است و شرط قطعی در موفقیت و پزشکی خانواده این است که پرداخت ما به پزشک در روستا و شهرستان به روز باشد وگرنه پزشک از سیستم خارج می‌شود.



وزیر بهداشت گفت: ما نیاز داریم تا سواد سلامت مردم را بالا ببریم و ما می توانیم با بالا بردن سواد سلامت از بروز بیماری‌ها جلوگیری کنیم و اگر قبل از سکته قلبی فرد مراجعه کند با یک درمان کوچک فرد به زندگی برگردد اما وقتی سکته اتفاق افتاد و قسمتی از قلب از کار افتاد دیگر این فرد زندگی عادی نخواهد داشت.



وی اظهار کرد: هر هفته بحث ما در دولت این است به سمت انرژی خورشیدی برویم چرا که سالی ٧٠٠ هزار مرگ و میر کودک به دلیل آلودگی هوا در دنیا اتفاق می‌افتد و ما باید خدمات سلامت را به روز ارائه کنیم و از پزشکی از راه دور و هوش مصنوعی خوب استفاده کنیم و بر اساس گزارش دانشگاه استنفورد هوش مصنوعی در تولید پروتئین و تجویز دارو و درمان جای خود را بازکرده است البته در همین گزارش آمده هیچ وقت هوش مصنوعی جای پزشکان را نمی‌گیرد.



ظفرقندی گفت: همکاران ما در شرایط ایده آل کار نمی کنند و تحریم ها بر نظام سلامت اثر گذار بودند و در مجله پزشکی لنست آمده تحریم‌ها در ١۵٠ کشور دنیا سالی موجب ۵۶۵ هزار مرگ شده است و بیشتر کودکان صفر تا ۵ سال ۵١ درصد مرگ و میرها را تشکیل می دادند و سخت ترین تحریم ها هم در این مقاله مربوط به آمریکا بوده است و همه دنیا باید بدانند که کشورهایی که در جایی مثل غزه این چنین عمل می‌کنند مورد اعتماد نیستند.