به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دولت طرح آسفالت راه‌های روستا‌های جران - امین‌آباد به طول ۶۰۰ متر و گل‌آباد به طول ۱ کیلومتر با حضور معاونان سیاسی و عمرانی فرمانداری پیرانشهر و جمعی از مسئولان شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این طرح ها با مجموع اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد ریال اجرا شده‌اند و گامی مهم در بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل تردد اهالی این مناطق به شمار می‌روند.