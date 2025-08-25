طرح گازرسانی به سایت‌های نهضت ملی در شهرستان خواف و نشتیفان، امروز دوشنبه افتتاح شد.

افتتاح طرح گازرسانی به سایت‌های نهضت ملی در خواف و نشتیفان

افتتاح طرح گازرسانی به سایت‌های نهضت ملی در خواف و نشتیفان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این طرح به منظور تسهیل دسترسی به گاز طبیعی و بهبود زیرساخت‌های مسکن ملی به وسعت ۴۴ هزار مترمربع در این مناطق راه‌اندازی شده است.

فرماندار خواف بر اهمیت این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی تأکید کرد و افزود: طول شبکه اجرا شده هفت هزار و ۵۰۰ متر و اعتبار آن بیش از ۱۸۲ میلیارد ریال است.

مهدی آسیایی همچنین نقش این طرح را در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و تأمین نیاز‌های اساسی ساکنان مهم خواند و گفت: این طرح نه تنها به بهبود کیفیت زندگی ساکنان کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک گام مؤثر در راستای توسعه پایدار شهرستان خواف محسوب می‌شود.