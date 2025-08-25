شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همزمان با هفته دولت، ۱۲ طرح برقی را با اعتباری بیش از ۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افتتاح این طرح‌ها اقدامی ماندگار در مسیر ارتقای زیرساخت‌های برق، افزایش پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به مردم است.

این طرح‌ها شامل احداث شبکه فشار متوسط به طول ۲۵۶ کیلومتر با اعتباری افزون بر چهار هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال، احداث شبکه فشار ضعیف به طول ۳۸۱ کیلومتر و اعتباری معادل ۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال است.

همچنین احداث پُست هوایی و زمینی به تعداد یک‌هزار و ۲۵ دستگاه و به ظرفیت ۱۵۸ مگاولت آمپر با اعتبار پنج هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال و نیز احداث فیدر فشار متوسط از پست ۶۳ به تعداد ۶۳ دستگاه، نصب ۱۸۵ دستگاه LBS برای پایداری شبکه با اعتباری بیش از ۵۱۸ میلیارد ریال از دیگر این طرح‌هاست.

علاوه بر اینها احداث شبکه فیبر نوری ۷۶ کیلومتر آمپر با اعتبار ۷۸ میلیارد ریال و نیز احداث و راه اندازی قرارگاه رصد مصرف برای پایش مصارف مشترکان با اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد ریال، همچنین هوشمندسازی و رویت پذیری و کنترل پذیر ۲۸ هزار مشترک با اعتبار ۵۲۰ میلیارد ریال از دیگر این طرح‌هاست.

خرید دیزل ژنراتور با هدف تکمیل نیاز پدافندی شرکت با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال، احداث نیروگاه خورشیدی در سطح استان به میزان چهار هزار کیلووات با اعتبار یک‌هزار و چهار میلیارد ریال و تحویل و واگذاری سامانه خورشیدی قابل حمل برای عشایر به تعداد ۵۰۰ دستگاه و اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های قابل بهره‌برداری است.

همچنین تامین برق واحد‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان به تعداد سه هزار و ۲۰۰ واحد در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.