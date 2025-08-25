فرماندار قائم‌شهر از بهره‌برداری ۵۱ پروژه عمرانی و کلنگ‌زنی ۳ طرح جدید در هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار قائم شهر به اتفاق مدیران ادارات و نهادها و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان امروز به مناسبت هفته دولت با آیت الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر وحجت الاسلام رسولی امام جمعه قراخیل در منطقه بالاتجن دیدار کردند.

ابوذر قربانی در این دیدار‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهیدان رجایی و باهنر این هفته را به مدیران و کارگزاران دولت خدمتگزار تبریک گفت.

فرماندار قائم شهر با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در قدرشناسی از خدمات دولت و مدیران خدمتگزار، صداقت و روحیه خدمت بی منت، تلاش شبانه روزی توام با پشتکار در حل مشکلات مردم، امانتداری و حفظ حقوق بیت‌المال را از ویژ گی‌های دکتر پزشکیان رئیس جمهور نام برد و از عملکرد صادقانه دولتمردان و مسئولان در خدمتگزاری به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه راهبرد دولت وفاق و همدلی است تاکید کرد سعی دولت بهره گیری از همه طیف‌ها و کسانی است که شایستگی خدمتگذاری به مردم را دارند.

فرماندار قائم شهر افزود: ما به دنبال شروع پروژه‌هایی نامشخص و کلنگ زنی نمایشی نیستیم و اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و ایجاد رضایت مردم است.

ابوذر قربانی یادآور شد: از مجموع ۵۴ پروژه هفته دولت شهرستان قائم شهر ۵۱ پروژه افتتاحی و ۳ پروژه کلنگ زنی است و برای اجرای این پروژه‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر در این دیدار با تبریک ماه ربیع الاول و بزرگداشت شهادت دولتمردان شهیدان رجایی و باهنر، اتحاد و همدلی مردم را سپر پولادین در برابر دشمنان نام برد که در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل غاصب و آمریکا جنایتکار با اتحاد بین ملت ودولت ونیرو‌های مسلح تحت رهبری‌های مقام عظمای ولایت تمام توطئه‌های دشمنان نقش برآب شد.

حجت الاسلام رسولی امام جمعه بالا تجن قائم شهر نیز با تجلیل از دولتمردان شهید رجایی و باهنر، زندگی و خدمات ماندگارآن‌ها را الگو همه دولت‌ها و مدیران اجرایی دانست و بر تاسی دولتمردان از سیره و روش شهیدان رجایی و باهنر به عنوان دولت الگوتاکید کرد.