به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده اظهار داشت: صبح امروز گزارشی مبنی بر وضعیت بحرانی یک مادر باردار در منطقه کوهستانی دارخلک دریافت و بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

وی افزود: با توجه به شرایط حساس مادر باردار و ضرورت انتقال سریع، هماهنگی لازم با پایگاه هوانیروز به‌عمل آمد و بالگرد اورژانس به منطقه اعزام شد.

معمارزاده ادامه داد: پس از رسیدن تیم اورژانس بر بالین بیمار، اقدامات اولیه درمانی انجام و سپس مادر باردار توسط بالگرد به مرکز درمانی زنان و زایمان حضرت زینب (س) دزفول منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دزفول تصریح کرد: انتقال هوایی بیماران به‌ویژه مادران باردار در مناطق سخت‌گذر، نقش مهمی در کاهش عوارض و ارتقای سطح ایمنی مادر و نوزاد دارد.