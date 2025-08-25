نمایشگاه نخستین جشنواره ملی صنایع دستی کودک و نوجوان با حضور معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در شهر تاریخی، فرهنگی و گردشگری باغبادران گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سبما، این نمایشگاه با حضور مریم جلالی معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان باغبادران استان اصفهان گشایش یافت.

ترغیب کودکان و نوجوانان به شناخت صنایع دستی و نیز تشویق آنان به کسب مهارت در این زمینه، از اهداف برگزاری این نمایشگاه ملی است.