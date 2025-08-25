به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهراب عبدی گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران یگان حفاظت در عملیات گشت و کنترل جاده‌ای، در جاده تنگ سرخ یک دستگاه خودروی نیسان حامل دو تن هیزم و یک دستگاه خودروی سواری پژو نیز حامل ۱۲۰ کیلوگرم زغال توقیف شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای این متخلفان اضافه کرد: برای متخلف حمل چوب قاچاق جریمه ۶۴۵ میلیون تومانی صادر شده است.