جریمه ۶۴۵ میلیون تومانی برای متخلف قاچاق چوب
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد از جریمه ۶۴۵ میلیون تومانی برای متخلف قاچاق چوب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهراب عبدی گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران یگان حفاظت در عملیات گشت و کنترل جادهای، در جاده تنگ سرخ یک دستگاه خودروی نیسان حامل دو تن هیزم و یک دستگاه خودروی سواری پژو نیز حامل ۱۲۰ کیلوگرم زغال توقیف شد.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای این متخلفان اضافه کرد: برای متخلف حمل چوب قاچاق جریمه ۶۴۵ میلیون تومانی صادر شده است.
امیرحسین سروری مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بویراحمد با اعلام آمادگی شبانه روزی این یگان در حفاظت از انفال، از مردم خواست مشاهدات خود از تخریب و تعرض به منابع طبیعی، قاچاق و حمل چوب و زغال، آتش سوزی عرصههای طبیعی و زمین خواری را به شمارههای تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.