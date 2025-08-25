به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طرح پشتوانه سازی تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر با نام «سروقامتان» پیگیری می‌شود که در نهایت علاوه بر انتخاب بازیکنان این تیم برای رویدادهای سال ۲۰۲۵، گروهی دیگر از استعدادهای برتر دختر برای آینده والیبال زنان زیر نظر کادر فنی و لی دو هی سرمربی تیم‌های ملی و رده های سنی زنان تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

اردوی انتخابی این طرح از سوم تا ششم شهریور در کمپ تیم‌های ملی والیبال زنان آغاز خواهد شد و ۲۷ بازیکن به اردو دعوت شدند که عصر امروز (دوشنبه سوم شهریور) وارد اردو می شوند.

ستایش وکیلی، شوین عباس پور، فاطمه سلطانی نژاد، آتوسا فاضلی، مهدیسا هادیزاده، فاطمه زهرا نارمندی، ثمینا فرزادی، دیانا باپیری، حدیث علیزاده، مائده عاشقی، مهیاس میرزایی، سحر میرکو، مبینا فتحی، مبینا ابراهیمی، هستی خدابخشی، رقیه بهرامی رامینی، کامیلا فاضلی، ستایش تاری، نیایش تاری، کیانا شیخی زاده، هستی سکوتی، ضحی وهام مقدم، پرستش رادمنش، روژان صادقی گوغری، دیلان عبدی، نیایش فروزنده و آیلین رحمانی بازیکنان دعوتی هستند.

این تمرینات با هدایت فاطمه شعبان خمسه و زیر نظر لی دو هی برگزار می‌شود که سرگل علیزاده، سمیه خردمند، سارا آقاجانی، مریم حدادی، هاجر شکرانه، الهام صرامی و سوده رضایی از جمله مربیان حاضر در این اردو هستند.