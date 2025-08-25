پخش زنده
فیلمهای «باسکار خوش شانس» و «زندانی»، دوبله شده و قرار است از شبکههای سه و چهار پخش شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «باسکار خوش شانس»، در گونه جنایی، درام و مهیج محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.
این فیلم درباره باسکار کومار، یک جوان کارمند شرافتمند بانک است که وقتی میبیند شرافتش او را به بی پولی و ذلت انداخته، شروع به فعالیتهای غیرفانونی اقتصادی با استفاده از پولهای بانک میکند و ضمن انتقام گرفتن از مدیران بانک، با فروختن شرافتش مال و ثروت فراوان دست مییابد.
در فیلم «باسکار خوش شانس»، هرچند شخصیت اصلی به دلیل فسادهای فراوان سیاسی و اقتصادیای که در اطرافش جریان دارد، به تبهکاری کشیده میشود و از این راه، منافع زیاد اقتصادی نیز کسب میکند، با این حال بالاخره روزی تباهی ژرفی به سراغ زندگی اش خواهد آمد. فیلم، البته توانسته با در پیش گرفتن لحنی کمیک و جذاب، تاثیر ساختارهای فاسد سیاسی و اقتصادی را بر فاسد شدن افراد اجتماع، با استفادهی معکوس و وارونه از هوش و حمیت فردی، به نمایش بگدارد.
فیلم سینمایی «زندانی»، در گونه مهیج محصول آمریکا و کانادا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
این فیلم درباره پدری مستأصل به نام ادی است که برای تعمیر خودروی ون خود با مشکل مالی روبهرو است، برای اینکه بتواند دخترش سارا را از مدرسه بیاورد، از روی ناچاری دست به دزدی یک خودرو میزند. صاحب خودرو، ویلیامِ ثروتمند که دخترش را در سرقت از دست داده، از این خودرو به عنوان تله استفاده کرده و ادی را مورد اذیت و آزار قرار میدهد، اما در نهایت، ادی موفق به فرار شده و ویلیام در پی واژگونی خودرو کشته میشود.
در داستان فیلم سینمایی «زندانی»، رفتار تبهکارانه جنبهای دوسویه به خود میگیرد. در این فیلم، از سویی، فردی که سرقت را انجام داده و از طرف دیگر، فردی که مورد سرقت واقع شده رفتارهایی تبهکارانه دارند. فردی که مورد سرقت واقع شده، از این بابت رفتار تبهکارانه دارد که دخترش به طور تصادفی در این حادثه میمیرد و سپس او، بدون طی روندهای قانونی، سر در پی انتقام شخصی میگذارد. در فیلم، طی تنشها و کشمکشهای جذاب دراماتیک که میان این دو ضدقهرمان درمی گیرد، هر دو شخصیت، به شکلی تقاص اشتباه اخلاقی خود را به دلیل رفتار تبهکارانه شان پس میدهند.