رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از آماده سازی اسناد مزایده برای واگذاری دو معدن مهم به سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد.

محمد آقاجانلو در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،گفت: یکی از راهبرد‌های ایمیدرو و وزارت صمت در حوزه افزایش کمی در زنجیره‌های مس و طلاست که در این راستا دو مزایده بزرگ در حوزه معادن طلا خواهیم داشت.

وی افزود: یکی از این معادن در استان زنجان است که در حال حاضر مرحله نخست آن آماده واگذاری است و امیدواریم با نتایج اکتشافی جدیدی که از این معدن در منطقه داریم میزان ذخایر آن افزایش یابد.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: مورد دوم طرح توسعه طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای کشور است که هم اکنون با حداقل میزان تولید کار می‌کند.

آقای آقاجانلو افزود: اقتصاد معدن طلای زرشوران اجازه می‌دهد تا بتوانیم میزان تولید را در این معدن ۳ تا ۴ برابر افزایش دهیم.

وی گفت: فراخوان اسناد این دو طرح آماده شده و سرمایه گذاران برای بهبود این اسناد و بهبود زنجیره ارزش می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند تا بتوانیم بهترین بهره برداری را از این مجموعه معادن داشته باشیم.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: فراخوان این معادن امسال برگزار می‌شود تا بهترین سرمایه گذاران را انتخاب کنیم و کار همانند معدن سرب و روی مهدی آباد و تیتانیوم کهنوج به بهترین شکل انجام شود.

آقاجانلو افزود: یکی از فراخوان‌ها اوایل مهر و دومی هم دو یا سه ماه بعد اجرا می‌شود.

مدیر عامل شرکت تهیه تولید مواد معدنی ایران هم می‌گوید: با اجرای طرح توسعه معدن طلای زرشوران تکاب، میزان استحصال طلا از بزرگترین معدن طلای کشور به بیش از ۴ برابر افزایش می‌یابد.