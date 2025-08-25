پخش زنده
امروز: -
دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که تعداد سهامداران فعال بورس در مرداد ماه امسال از مرز ۵۲۱ هزار کد فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد، در مرداد امسال، سهم بازیگران مختلف بازار سهام شامل سهامداران حقیقی، صندوق توسعه و تثبیت بازار و حقوقیها به ترتیب برابر با ۷۳۰ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال (۴۹.۸ درصد)، ۲۴۶ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال (۱۶.۸ درصد) و ۲۲۱ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال (۱۵.۱ درصد) از ارزش کل معاملات بوده است.
همچنین در این مدت، تعداد سهامداران فعال بازار شامل حقیقی و حقوقی (به استثنای کدهای معاملهگر در عرضههای اولیه) به ۵۲۰ هزار و ۵۸۵ نفر رسید که از این تعداد، ۵۱۸ هزار و ۷۴۵ نفر سهامداران حقیقی و ۱ هزار و ۸۴۰ نفر سهامداران حقوقی بودند.
بر پایه آمار معاملات، سه صنعت بانک، فلزات اساسی و کانههای فلزی در مرداد ماه به عنوان سه صنعت پرگردش بازار شناخته شدند و مجموعاً ۳۵ درصد ارزش کل معاملات بازار سهام را به خود اختصاص دادند.
این دادهها نشان میدهد که بازار سرمایه همچنان با مشارکت گسترده فعالان حقیقی و حقوقی به حرکت خود ادامه میدهد و صنایع کلیدی نقش مهمی در معاملات دارند.