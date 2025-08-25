به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هشتمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۲۵ متر نوجوانان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی و مجموع امتیازات بخش دقت و سرعت پریماه امیری در اولین حضور خود در تپانچه ۲۵ متر با عملکرد فوق العاده و ثبت امتیاز ۵۶۵ و با ۱۰ مرکز کمتر نسبت به نفر هشتم از صعود به فینال باز ماند و نهم شد.

امیری پیش از این دو مدال نقره در بخش میکس و تیمی و یک مدال برنز در تپانچه ۱۰ متر انفرادی در این مسابقات به دست آورده است.

هدایت تیم تپانچه نوجوانان کشورمان را علی کلاتی بر عهده دارند.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.