به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران گفت: ۱۰۱ فقره پرونده برای افرادی که امنیت روانی جامعه را مختل کردند تشکیل شده است.

دادستان تهران افزود: با پیگیری دادسرای تهران یک میلیون و ۳۴۴ هزار سرم و واکسن که از اقلام حیاتی حوزه پزشکی است از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) ترخیص شد.

صالحی گفت: در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۴ در دادسرای تهران ۱۵۶ هزار و ۵۵۶ فقره گواهی عدم‌سوء پیشینه کیفری صادر شده است.