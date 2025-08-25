پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران گفت: ۱۰۱ فقره پرونده برای افرادی که امنیت روانی جامعه را مختل کردند تشکیل شده است.
دادستان تهران افزود: با پیگیری دادسرای تهران یک میلیون و ۳۴۴ هزار سرم و واکسن که از اقلام حیاتی حوزه پزشکی است از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) ترخیص شد.
صالحی گفت: در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۴ در دادسرای تهران ۱۵۶ هزار و ۵۵۶ فقره گواهی عدمسوء پیشینه کیفری صادر شده است.