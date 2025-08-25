به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در دومین روز از گرامیداشت هفته دولت با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان باروق پنج باب مسکن تحویل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) باروق در آیین واگذاری این واحدها که به صورت نمادین در روستای یاستی‌کند از توابع بخش نختالو شهرستان باروق برگزار شد، اظهار کرد: این مساکن هر کدام به متراژ ۶۰ مترمربع و با هزینه پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث شده است.

سرمست چوپان‌نژاد افزود: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از این مبلغ به صورت بلاعوض و چهار میلیارد ریال هم تسهیلات اعطایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی اضافه کرد: همچنین هم‌اکنون ۱۵ واحد مسکن مددجویی در شهرستان باروق در حال احداث است که پس از اتمام تحویل مددجویان خواهد شد.