به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با صدور حکمی، حسین زنجانیان را به عنوان «مربی تیم ملی دانهیل ایران» منصوب کرد.

در بخشی از متن حکم رییس فدراسیون بدین شرح است.

جناب آقای حسین زنجانیان

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مربی تیم ملی دانهیل فدراسیون دوچرخه‌سواری» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین رشد، توسعه و شکوفایی ورزش کشور، موفق و منصور باشید.