به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم فرمانداربوکان به اهمیت و ارزش مقام و جایگاه شهدای میهن اسلامی، اشاره کردوگفت:این شهیدان بودندکه درمسیرخدمت به ملت ایران پا به عرصه وجود نهادندوخودرافدای میهن ونظام کردند.

صنعتی با اشاره به یادوگرامیداشت شهیدان رجایی، باهنر، رییسی وخادمان نظام، گفت:هفته دولت فرصتی برای قدردانی از تلاش‌هاوایثارگری‌های این شهیدان و ادامه راه آنان و همچنین کارمندان دولت که در خدمت به مردم و کشور صادقانه تلاش می‌کنند، است.



فرمانداربوکان افزود:کارمندان ستون‌های اصلی هر نظام حکومتی هستند و نقش کلیدی در پیشبرد امور و خدمت‌رسانی به جامعه رادارند.

درپایان مسئولین و کارکنان ادارات و نهاد‌ها و خانواده‌های معظم شهدا، مزارشهدا را با نثار فاتحه، قرائت دعا و قرآن و گلباران و غبارروبی و عطر افشانی نمودند.

همچنین بعداز آیین معنوی غبارروبی مسئولین شهرستان با خانواده‌های شهدای کارمندو دولت دیدارکردند.