گاز رسانی به شهرک های صنعتی استان البرز تا پایان شهریور
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز از بهره برداری از شبکه گاز رسانی به سایت کارگاهی و واحدهای تجاری شهرک صنعتی کوثر، امید البرز و اشتهارد تا پایان شهریور امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،حمید رضا عقاب نشین عنوان کرد:توسعه زیرساختها و گازرسانی به سایت کارگاهی و واحدهای تجاری و تولیدی شهرکهای صنعتی بعنوان یکی از اولویتهای مهم طرح عمرانی شرکت شهرکهای صنعتی استان در دستور کار قرار دارد و با توجه به در نظر گرفتن اولویتها و ضرورتهای موجود در هر شهرک صنعتی با سرعت و کیفیت بالا در حال اجرا است.
وی افزود: تأمین پایدار انرژی بهویژه گاز طبیعی از پیشنیازهای اصلی برای جذب سرمایهگذاری و فعالسازی زنجیرههای تولید دراستان است و فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه گذاران با همراهی و هم افزایی دستگاههای ذیربط امکان پذیر است.
وی گفت: این طرح با اعتباری بیش از ۸ میلیارد تومان تا پایان شهریور به بهرهبرداری خواهد رسید.