گاز رسانی به شهرک های صنعتی استان البرز تا پایان شهریور

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز از بهره برداری از شبکه گاز رسانی به سایت کارگاهی و واحد‌های تجاری شهرک صنعتی کوثر، امید البرز و اشتهارد تا پایان شهریور امسال خبر داد.