برنامه‌های «کشیک سلامت»، با موضوع نقش بیمه‌ها در حمایت از سلامت مردم و «تهران ۲۰»، با حضور استاندار تهران، از شبکه‌های سلامت و تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «کشیک سلامت»، امشب با حضور شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، به بررسی نقش بیمه‌ها در حمایت از سلامت مردم می‌پردازد.

در این برنامه تلویزیونی که ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، به سوال «آیا بیمه‌ها نقش حمایتگری خود را برای سلامت مردم ایفا می‌کنند؟» پاسخ می دهد.

این برنامه با اجرای مصطفی مصطفوی تلاش دارد با حضور کارشناسان و مسئولان، موضوعات مهم حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی را به صورت زنده و تعاملی با مخاطبان بررسی کند.

به مناسبت آغاز هفته دولت، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران امشب مهمان برنامه زنده «تهران ۲۰» شبکه تهران است.

در این برنامه، موضوعاتی از جمله ناترازی انرژی، وضعیت آب و سد‌های استان، ساماندهی اتباع خارجی، اقدامات استانداری در سفر‌های استانی و تحقق شعار سال بررسی خواهد شد.

برنامه «تهران ۲۰»، با حضور مدیران و مسئولان دولتی تلاش دارد دستاورد‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم را به مخاطبان شبکه تهران معرفی کند.