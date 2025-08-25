به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مختار خانی گفت: در این پایش وضعیت زیست محیطی واحد‌ها از جمله نحوه مدیریت پساب تولیدی واحد، استفاده از سیستم آبپاش و مه پاش در فرایند تولید بر روی نوار و نقاله، میزان فضای سبز و میزان ذرات محیطی واحد‌ها مورد بازدید و بررسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: ۶۰ واحد شن و ماسه در شهرستان ارومیه فعال هستند که از این تعداد ۲۲ واحد در حاشیه رودخانه نازلو، ۸ واحد در جاده سلماس، ۶ واحد در جاده شهید کلانتری، ۸ واحد در بخش سیلوانا، ۳ واحد در بخش صومای برادوست و بقیه بصورت پراکنده در سطح شهرستان مستقر شده‌اند .

بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت عدم رعایت استاندارد‌های زیست محیطی مشمول یک درصد عوارض سبز می‌شوند.