پس از سالها سردی در روابط، پاکستان و بنگلادش بار دیگر گامهایی تازه برای نزدیکی و همکاری برمیدارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد در طول دولت پیشین بنگلادش، روابط دو کشور با تنشهای دیپلماتیک و کاهش سطح همکاریها همراه بود، اما تغییر دولت در بنگلادش، فرصتی تازه برای از سرگیری روابط دوستانه میان دو کشور فراهم کرده است.
اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان، پس از سیزده سال، نخستین سفر رسمی یک وزیر پاکستانی به بنگلادش را انجام داد. او در این سفر با مقامات عالیرتبه این کشور دیدار و درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتوگو کرد.
در طول این سفر مقامات دو کشور در نشستهای مشترک، چندین توافق نامه و تفاهم نامه همکاری در زمینههای مختلف به امضا رساندند که میتواند آغازگر روابط رو به جلو بین این دو کشور مسلمان شود.
این سفر میتواند آغازی دوباره برای روابط اسلامآباد و داکا باشد؛ روابطی که نهتنها به سود دو ملت، بلکه به نفع ثبات و همکاری بیشتر در منطقه خواهد بود.