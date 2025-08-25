به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی همزمان با دومین روز هفته دولت، نخستین کتابخانه سبز کشور در شهر ساری با حضور معاون مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور، مسئولان استانی، شهرداری ساری و جمعی از خیرین علمی و فرهنگی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

کتابخانه سبز ساری در زمینی به مساحت ۳۵۲ متر مربع و در سه طبقه، در ضلع جنوبی پارک آفتاب (مرحوم دامادی) احداث شده است. این مجموعه از سال ۱۳۹۹ با مشارکت شهرداری، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و خیرین حوزه پزشکی، دکتر سید نجات حسینی کردخیلی و همسرشان دکتر رحمان‌دوست، آغاز شد و اکنون با تجهیزاتی بالغ بر ۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این کتابخانه دارای بخش‌های متنوعی از جمله کودک، نوجوان، سالن آموزشی، سالن جلسات، نمازخانه، فضای مطالعه و بخش نو‌ج‌سره است؛ بخشی که به آموزش و آشنایی با بذور سبزیجات و گیاهان اختصاص دارد و امکان کاشت آن‌ها در باغچه‌های محوطه کتابخانه فراهم شده است.

از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این کتابخانه می‌توان به بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، جمع‌آوری آب باران برای آبیاری فضای سبز، و استفاده از پیل خورشیدی برای تأمین روشنایی اشاره کرد؛ اقداماتی که آن را به الگویی پایدار و سازگار با محیط‌زیست در سطح کشور تبدیل کرده‌اند.