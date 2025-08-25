۱۴۰ زائر پیاده که از شهر مشهد به کربلا سفر کرده بودند، امروز پس از ۸۸ روز به مشهد بازگشتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر اجرایی کاروان پیاده مشهد به کربلا در حاشیه مراسم استقبال از این زائران گفت: این افراد در قالب کاروان انصارالحسین (ع) سفر خود را همزمان با روز عرفه امسال از مشهد آغاز کردند و در طول این مسیر از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان و سپس در کشور عراق نیز از استان‌های بصره، ناصریه، قادسیه، دیوانیه و نجف به کربلای معلی مشرف شدند تا در مراسم بزرگ اربعین حسینی شرکت کنند.

علی حقیرپور افزود: تجدید میثاق با شهدا، دعا در تعجیل فرج امام زمان (عج) و اشاعه فرهنگ علوی و حسینی از اهداف این سفر معنوی است و اعضای این کاروان شامل مردان در گروه‌های سنی مختلف از ۱۲ تا ۸۷ سال هستند، مسیر مشهد تا کربلا را در ۷۲ روز طی کردند.

وی ادامه داد: هزینه‌های این کاروان از محل نذورات مردمی و افراد نیک اندیش و خیر تامین شد و در این مسیر بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتری، سایر گروه‌های جهادی و همچنین هلال احمر این کاروان را حمایت کردند.

مسئول اجرایی این کاروان گفت: حضور بر مزار شهدا، شرکت در نماز‌های جمعه و جماعات، برگزاری دعا‌های کمیل، توسل و ندبه و دیدار‌های مردمی از جمله برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این کاروان بود.

کاروان انصارالحسین (ع) متشکل از ۱۴۰ زائر پیاده، نهم خرداد ماه امسال برای بیست و چهارمین سال پیاپی سفر خود را از مشهد به کربلا آغاز کردند و امروز به مشهد بازگشت.