پخش زنده
امروز: -
در اولین هفته از شهریور، چندین فیلم سینمایی در گونههای سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای سینمایی «تیر باران»، «آسمان غرب»، «بازمانده» و «پالایشگاه»، از امروز تا جمعه ۷ شهریور پخش میشوند.
فیلم سینمایی «تیر باران» به کارگردانی «علی اصغر شادروان»، امروز ساعت ۲۳:۱۵ پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: بهمن ماه سال ۱۳۴۳ محمد اندرزگو به همراه چند تن دیگر روبروی ساختمان مجلس منتظر میشوند تا حسنعلی منصور را ترور کنند. ترور با موفقیت انجام میشود، اما مأموران با تجسس بسیار همه عاملین ترور بجز سیدعلی اندرزگو را دستگیر و اعدام میکنند. مأمورین ساواک به دنبال اندرزگو هستند چرا که او را از طراحان اصلی ترور میدانند، اما سیدعلی اندرزگو در لباس مبدل به مبارزه ادامه میدهد و چند بار تا مرز دستگیری میرسد، ولیکن باز نجات مییابد و هر بار مجبور میشود به همراه خانواده به شهری یا روستایی دیگر برود. آخرین بار ...
مجید مجیدی، جعفر دهقان، رضا چراغی، عطاءالله سلمانیان و حبیب اله رجبعلی در فیلم سینمایی «تیر باران» نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی «محمد عسگری»، سه شنبه ۴ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «آسمان غرب» رشادت، غیرت و میهندوستی خلبان شهید علیاکبر شیرودی و دیگر همرزمانش را در روزهای آغازین جنگ به تصویر میکشد و ...
میلاد کیمرام، امیر حسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمد رضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهله لطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، تورج الوند و نسیم ادبی در فیلم سینمایی «آسمان غرب» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «بازمانده» به کارگردانی «سیفالله داد»، چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش می شود.
داستان فیلم با بازی سلما المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود؛ درباره اشغال شهر حیفا در سال ۱۹۴۸ در فلسطین اشغالی است؛ پزشکی به نام سعید همراه با همسرش و نوزادشان فرهان قصد سفر دارند. سعید، تروریست اسرائیلی به نام شمعون را که همبازی دوره کودکیاش بوده، در ایستگاه راهآهن با چمدانی حاوی بمب میبیند. شمعون قبل از انفجار میگریزد و سعید موضوع را به پلیس اطلاع میدهد. شمعون از سعید میخواهد که قبل از قتل عام مردم شهر، شهر حیفا را ترک کند. همچنین صفیه، مادر سعید به حیفا میآید تا فرزندش را به بهانه بیماری پدرش رشید، به ترک حیفا ترغیب کند. روزی که آنها تصمیم به سفر گرفتهاند، صهیونیستها به حیفا هجوم میآورند و سعید و همسرش در قتل عام اهالی شهر کشته میشوند که ...
فیلم سینمایی «پالایشگاه» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، پنج شنبه ۶ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: مهر سال ۱۳۵۹ و اوایل جنگ تحمیلی است. دشمن، آبادان را مورد حمله هوایی قرار داده و مردم در حال تخلیه شهر هستند. به همین علت صفهای طویلی در پمپ بنزینها تشکیل شده و این در حالی است که پالایشگاه تعطیل شده و ذخیره بنزین نیز محدود است. کیان شیرانی، خود، شخصا به یکی از پمپ بنزینها رفته و برای مدیریت بنزین، آن را سهمیهبندی میکند. او همچنین برای تولید بنزین با کمک یکی از مهندسان پالایشگاه به روشی کاملا خلاقانه، بنزین مورد نیاز شهر را تولید میکنند. در ادامه او مسئول ستاد سوخت میشود و برای سوخترسانی به خودروهای ارتش نیز در عملیاتی بسیار فداکارانه و شجاعانه، گازوئیل مورد نیاز را تامین میکنند؛ اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود و آبادان در محاصره دشمن قرار میگیرد. کیان و دوستانش با ساخت یک اسکله که در تیررس دشمن نیست، برای جلوگیری از نابودی پالایشگاه، قطعات آن را از طریق این اسکله از شهر خارج میکنند که ...
بانیپال شومون، امیر رضا دلاوری، الهام نامی، علیرضا مسعودی، عبدالرضا نصاری، حیدر رحیمی، پوریا ریحانی، شقایق تنگستانی و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «پالایشگاه» هنرنمایی کردهاند.