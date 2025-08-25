پخش زنده
همزمان با هفته دولت طرح آسفالت معابر روستا و کانال هدایت سیلاب قلغه تپه بوکان بااعتبار ۲۸میلیاردریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به منظور تحقق اهداف توسعهای و بهبود زیرساختهای روستایی، طرح آسفالتریزی معابر روستای قلغه تپه از توابع بخش مرکزی با دستور فرماندار بوکان آغاز شد.
خشایارصنعتی فرماندار بوکان در این بازدیدگفت: این طر ح یکی از اقدامات ارزنده دولت برای پاسخگویی به مطالبات دیرینه مردم روستا و ارتقای سطح کیفی زندگی آنان است. این طرح بهویژه به منظور تسهیل دسترسی روستائیان به مراکز شهری و ایجاد تسهیلات حملونقل به اجرا در میآید.
صنعتی افزود:طرح آسفالتریزی معابر روستای قلغهتپه، واقع در بخش مرکزی شهرستان بوکان، شامل ۴۸۰۰ مترمربع به ضخامت ۵ سانتیمتر است . این طرح به منظور آمادهسازی و زیرسازی آسفالت معابر، با مبلغ ۲٫۸۰۰ میلیارد تومان از تأمین منابع اعتبار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تأمین قیر بهصورت تهاتری در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ آغاز شد.
فرماندار بوکان اضافه کرد:علاوه بر طرح آسفالتریزی، کانال هدایت سیلاب با ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب نیز در این روستا بهمنظور مدیریت بهینه آبهای سطحی و جلوگیری از مشکلات سیلابی اجرا شده است.
این طرح جزو اقدامات مستمر در قالب نهضت آسفالتریزی معابر روستایی در شهرستان بوکان است که با پیگیرینماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی و دستور فرماندار اجرا می شوند.