متقاضیان شرکت در «حراج» و «طرح پیش‌فروش» سکه می‌توانند به صورت شبانه روزی برای ثبت‌نام و احراز هویت به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی مرکز مبادله ایران از آغاز ثبت‌نام متقاضیان برای شرکت در «حراج» و «طرح پیش‌فروش» سکه طلای بانک مرکزی خبر داد و گفت: این ثبت‌نام به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته امکان‌پذیر است.

«اصغر بالسینی» با اعلام این که حراج و پیش‌فروش سکه بزودی آغاز می‌شود، افزود: متقاضیان می‌توانند هم‌اکنون برای ثبت‌نام و احراز هویت به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانیhttps://market.ice.ir/ مراجعه کنند.

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به اینکه فرآیند ثبت‌نام برای افرادی که پیش از این احراز هویت کرده‌اند، نیاز به تکرار ندارد، تشریح کرد: اولین گام برای شرکت در حراج و پیش فروش سکه طلا شامل تکمیل فرایند احراز هویت و اطلاعات حساب کاربری نظیر شماره شبا، کد پستی و شعبه بانکی برای تحویل سکه است. در گام دوم، مطابق با بازه‌ی زمانی اعلام‌شده در آگهی‌های حراج یا پیش فروش، واریز وجه صورت خواهد گرفت. سفارش گذاری سومین گام شرکت در حراج و پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی است؛ به این معنی که متقاضی بعد از فعال شدن جلسه در بازه‌ی اعلام شده در آگهی جلسه، می‌تواند سفارش خود را ثبت کند.

وی ادامه داد: پس از تخصیص سکه، مبلغ پرداختی متقاضیانی که موفق به خرید نشوند، بازگردانده می‌شود و تحویل سکه نیز با مراجعه به شعبه بانک انتخاب‌شده و ارائه کارت شناسایی و کد رهگیری انجام خواهد شد.

«بالسینی» به تفاوت اصلی دو روش تخصیص «حراج» و «پیش فروش» سکه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین تفاوت، «زمان تحویل» است؛ به طوری که در حراج، سکه از هفت روز کاری پس از تخصیص تحویل داده می‌شود، اما در پیش‌فروش، تحویل معمولاً مدت دار است.

سخنگوی مرکز مبادله ایران با ارائه آماری از اجرای این طرح‌ها گفت: از اسفندماه ۱۴۰۲ تاکنون، ۸۲ حراج غیرحضوری در این مرکز برگزار شده و در مجموع ۹۴۳ هزار و ۷۲۷ قطعه سکه طلای تمام، نیم و ربع از طریق شعب منتخب بانک ملی در سراسر کشور تخصیص و تحویل متقاضیان شده است.

وی در پایان به طرح پیش‌فروش اشاره کرد و افزود: این طرح نیز از بهمن ماه ۱۴۰۳ آغاز شده و طی آن ۷۶۱ هزار و ۲۰۷ قطعه سکه برای سررسید ماه‌های اردیبهشت تا آبان پیش‌فروش شد. تحویل سکه‌های سررسید‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد با تعداد ۲۷۳ هزار و ۹۷۹ قطعه سکه به اتمام رسیده است.