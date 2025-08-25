

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، طرح جهادی سفیر خانواده با ابتکار گروه جهادی در مسیر خدمت پایه گذاری شده و در حال اجرا است.شجاعی مدیر گروه جهادی گفت:در طرح جهادی سفیرخانواده افراد متقاضی به مدت ۹ ماه و طی دو ترم تحت آموزش‌های تخصصی مشاوره خانواده، روانشناسی، حقوق خانواده، اصول تخصصی میانجی گری قرار می‌گیرند و برای پیشگیری از طلاق به مناطق مختلف اعزام می‌شوند که تا کنون بیش از ۲۲ هزار خانواده توسط سفیران آموزش‌های رایگان دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح به عنوان یکی از طرح‌های برگزیده کارگروه پیشگیری از طلاق اجتماعی وزارت کشور قرار گرفت و طبق مصوبه وزارت کشور با نام همیار خانواده در ۵ استان البرز، خوزستان، قم، خراسان رضوی و تهران اجرا می‌ شود.