به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، پلیس محلی اعلام کرد این سانحه در ساعات اولیه بامداد دوشنبه در منطقه بولندشهر رخ داد. در میان قربانیان، دو کودک نیز جان خود را از دست دادند و از میان مجروحان بستری‌شده، ۱۲ نفر زیر ۱۸ سال هستند. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد نیرو‌های پلیس در حال بررسی صحنه حادثه هستند و مجروحان برای درمان به بیمارستان‌های محلی منتقل شده‌اند. مقام‌های ایالتی گفتند تحقیقات برای روشن شدن علت حادثه آغاز شده است.