معاون رئیسجمهور در سفر به اصفهان از تصویب و اجرای قانون جدید تأمین مسکن جانبازان زیر ۲۵ درصد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ،سعید اوحدی ظهر امروز در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان که در استانداری برگزار شد، ماده ۸۷ قانون را ظرفیتی مهم برای تأمین اشتغال فرزندان شهدا معرفی کرد و افزود: قوانین جدید برای تأمین مسکن جانبازان زیر ۲۵ درصد نیز تصویب شده است تا همه ایثارگران از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
وی گفت: یکی از مهمترین مطالبات جامعه ایثارگری تکمیل طرحهای درمانی و بیمارستانی در استان اصفهان است که با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی دنبال خواهد شد.
اوحدی تاکید کرد: اعتبارات لازم برای این طرحها مصوب شده و بنیاد شهید خود را متعهد به اجرای آن میداند.
وی اصفهان را الگویی کمنظیر در پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس معرفی و از ظرفیتهای این استان برای استمرار فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان پشتوانهای برای انسجام ملی یاد کرد.
معاون رئیسجمهور در ادامه به طرح بیمارستان امیرالمؤمنین اشاره کرده و اختصاص اعتبار مصوب برای پیشبرد آن را اقدامی ضروری برای بهبود خدمات بهداشت و درمان استان خواند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از مردم و مسئولان خواست با هوشیاری و همکاری، مانع خدشه به مسیر انقلاب اسلامی شوند و اصفهان را همچنان در جایگاه پیشتاز حفظ این ارزشها نگه دارند.