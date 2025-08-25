پخش زنده
رقابتهای تنیس کمتر از ۱۲ سال قهرمانی آسیا امروز دوشنبه ۳ شهریور با دیدار تیمهای ایران و تایلند در شرایطی آغاز شد که دختران کشورمان نتیجه بازی نخست را به تایلند واگذار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات تنیس کمتر از ۱۲ سال قهرمانی آسیا که به میزبانی سنگاپور برگزار میشود تیم دختران کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر نتیجه را به تایلند واگذار کردند.
ساغر سالکیفر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرفزاده با هدایت پونه طوافی برای ایران در این رویداد به میدان رفتهاند.
دختران کشورمان در بازی دوم با سریلانکا مصاف خواهند داد.
برای تیم پسران ایران هم روزبه آقابابایی، امیرحسین حسنی و اشکان ستودنیا نیز تحت نظر امیرحسین اسفندیاری در قهرمانی آسیا حضور خواهند داشت، ضمن آنکه تونی اندروویچ نیز به عنوان مدیر فنی در کنار تنیسورهای کمتر از ۱۲ سال کشورمان است.
گفتنی است تیم ایران در بخش دختران با تیمهای تایلند و سریلانکا در گروه چهارم قرار دارد. در گروه اول تیمهای قزاقستان، سنگاپور و چین، در گروه دوم تیمهای تایپه، اردن و ترکمنستان و در گروه سوم تیمهای اندونزی، مالزی و کره جنوبی قرار دارند.
در بخش پسران نیز تیمهای ایران، قزاقستان و چین در گروه اول قرار دارند و در گروه دوم تیمهای کره جنوبی، سنگاپور و سریلانکا، در گروه سوم تیمهای چین تایپه، مالزی و عربستان و در گروه چهارم تیمهای تایلند، ازبکستان و پاکستان حضور دارند.