به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، یک پهپاد اسرائیلی شهرک صربین را در جنوب لبنان هدف قرار داد.

بنابر این گزارش، این حمله تلفاتی به همراه نداشت.

در خبری دیگر المیادین اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی جاده‌ای میان مناطق عین المزراب- تبنین در بنت جبیل در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

به دنبال این حمله، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: در جریان حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در این جاده، یک نفر به شهادت رسیده است.

تاکنون هویت این فرد مشخص نشده است و رژیم صهیونیستی درخصوص این حمله و تجاوزگری جدید خود، بیانیه‌ای صادر نکرده است.

پهپاد‌های دشمن صهیونیستی روز پنجشنبه (۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴) دو موشک به سمت شهرک دیر سریان شلیک کردند.

بنابر گزارش المنار، در این حمله یک موتور سیکلت هدف قرار گرفت که به سرنشین آن آسیب وارد شد.