به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سردارحسین حسن پورامروز در دیدار با آیت‌الله سیدعلی حسین اشکوری نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارشی از اقدامات اخیر مجموعه انتظامی استان با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی وقوع سرقت از ابتدای سالجاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: برخورد قاطع با سارقان و پیشگیری از جرایم از اولویت‌های اصلی مأموریت‌های پلیس است.

وی همچنین از کشف حدود ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ۵ ماه گذشته خبر داد و افزود: بیش از ۱۲ هزار قاچاقچی و معتاد در این مدت دستگیر شده‌اند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این دیدار با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول از تلاش‌های نیرو‌های مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت قدردانی کرد.

آیت االله سید علی حسین اشکوری افزود: تلاش مجموعه انتظامی برای تامین امنیت و حفظ آرامش عمومی ستودنی است.