بیمارستان ۳۰ ساله بردسکن به علت کمبود تجهیزات و فرسودگی زیرساخت‌ها، نیازمند توجه جدی مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن گفت: بیمارستان بردسکن که با مجوز ۱۷۰ تختخوابی ساخته شد، هم‌اکنون فقط ۱۰۰ تخت فعال دارد و پیگیری‌ها برای اخذ مجوز و توسعه طبقاتی آن در دست انجام است؛ اما هزینه ساخت یک بیمارستان جدید هم میلیارد‌ها تومان برآورد شده است.

دکتر حسین امامیان با بیان اینکه طی دو سال گذشته ۹۵ درصد تجهیزات بیمارستانی نوسازی شده، اما همچنان دو بخش نیازمند تجهیز است، افزود: در حوزه چشم‌پزشکی به دلیل نبود تجهیزات لازم، دو پزشک متخصص این بیمارستان عملاً بیکار هستند که برای رفع این مشکل نیاز به دو میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به حضور ۲۳ پزشک متخصص در این بیمارستان گفت: افزایش تعداد جراحان موجب شده تعداد عمل‌های جراحی افزایش یابد و برای رفع این مشکل هم به یک اتاق عمل جدید و بهسازی اتاق فعلی با اعتبار سه میلیارد تومان، نیاز است.

امامیان با اشاره به خرید دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان، گفت: پیمانکار اقدامات لازم را انجام داده و دستگاه آماده نصب است.

مدیر شبکه بهداشت بردسکن همچنین درباره مشکلات بخش اورژانس، گفت: از ۱۲ آمبولانس موجود، فقط یکی نو و بقیه فرسوده است و کارکرد بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر دارند.

او با قدردانی از کمک خیرین حوزه سلامت، افزود: پارسال دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک نقدی جذب و در چهار ماه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ۲۵ میلیون تومان از خیرین دریافت شد.

این مسئول در پایان گفت: آزمایشگاه بیمارستان بردسکن با مشارکت بخش خصوصی و تعرفه دولتی، یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های منطقه محسوب می‌شود و در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۵۲ هزار آزمایش در آن انجام شده است.