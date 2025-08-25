متهمی که با جعل عنوان و مدارک پزشکی، حدود ۴ میلیارد ریال از ۲ طلافروش کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ، فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت:: در پی اعلام شکایت ۲ نفر از طلافروشان این شهرستان مبنی بر کلاهبرداری از آن ها، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

سرهنگ هادی کیان مهر افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم با جعل عنوان پزشک متخصص مغز و اعصاب و ارائه مدارک و کلیپ‌های جعلی پس از فریب و جلب اعتماد شکات در ازای تحویل چک بلامحل اقدام به اخذ مقادیر قابل توجهی طلا به ارزش ۴ میلیارد ریال از آن‌ها کرده است.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم گفت: شهروندانی که به این روش از آن‌ها کلاهبرداری شده می‌توانند برای اعلام شکایت خود به کلانتری ۱۲ شاهین شهر واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه کنند.